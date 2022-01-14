После продажи конкурента Миколенко в обратном направлении в «Эвертон» прибыл другой игрок
Дело не в Миколенко. Динь назвал причину своего перехода в «Астон Виллу»
Француз освободил для украинца место в «Эвертоне»
14 января 11:17
Люка Динь / фото - Eurosport
Новоиспеченный защитник «Астон Виллы» Люка Динь рассказал клубной пресс-службе о главной причине своего перехода из «Эвертона»:
«Джеррард стал главным фактором, повлиявшим на переход. Я пришел в «Астон Виллу» из-за тренера. У нас была очень хорошая встреча, плюс мы еще пару раз общались в этом месяце.
Я чувствую желание Джеррарда побеждать, ставить атакующий футбол, нацеленный на владение мячом. Я понимаю, что это то, чего мне хочется, и хочу доказать это болельщикам».
Также была информация, что у француза был конфликт с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом.
На его позицию в ливерпульский клуб пришел украинский защитник Виталий Миколенко.
Напомним, после продажи Диня в обратном направлении в «Эвертон» прибыл другой игрок.
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