После продажи конкурента Миколенко в обратном направлении в «Эвертон» прибыл другой игрок

У украинского защитника появился новый партнер из Нидерландов

Анвар Эль-Гази / Фото - Эвертон

Полузащитник Анвар Эль-Гази будет выступать за «Эвертон». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нидерландец присоединился к команде на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

26-летний игрок выбрал 34-й номер на футболке в честь экс-партнера по «Аяксу» Абдельхака Нури. Футболист получил необратимое повреждение мозга в 2017 году и год находился в коме.

Ранее в «Астон Виллу» продали конкурента Виталия Миколенко Люку Диня.