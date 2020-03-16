Дембеле хочет остаться в «Барселоне» и надеется продлить контракт

Нападающий передумал уходить

Усман Дембеле / Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов остаться в клубе.

На француза рассчитывает главный тренер Рональд Куман. Голландский специалист убедил в этом футболиста в личном разговоре.

Теперь же Усман надеется продлить контракт с каталонцами, сообщает Mundo Deportivo. На игрока претендовали «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

На счету француза 20 матчей, три мяча и два ассиста в нынешнем сезоне.