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Дембеле хочет остаться в «Барселоне» и надеется продлить контракт
Нападающий передумал уходить
15 марта 21:48
Усман Дембеле / Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов остаться в клубе.
На француза рассчитывает главный тренер Рональд Куман. Голландский специалист убедил в этом футболиста в личном разговоре.
Теперь же Усман надеется продлить контракт с каталонцами, сообщает Mundo Deportivo. На игрока претендовали «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
На счету француза 20 матчей, три мяча и два ассиста в нынешнем сезоне.