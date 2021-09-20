Денисов: «Вопрос к владельцу «Мариуполя», которому нравится так сотрудничать с «Шахтером»

Журналист также не забыл вспомнить и о «Черноморце»

Александр Денисов / Фото: Футбол 1/2/3

Украинский журналист Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол» высказался о матче «Мариуполь» – «Шахтер» (0:5) в 8-м туре УПЛ, а также о том, что приазовцам пришлось привлекать игроков из дубля, ведь «горняки» запретили играть против себя арендованным футболистам.

«Тут вопрос к владельцу «Мариуполя», которому нравится так сотрудничать, – брать в аренду, не покупать, а затем 2 матча с «Шахтером» команда не играет. Таких команд есть сразу 2 – «Черноморец» арендовал сколько там, 12 игроков, «Мариуполь» арендовал. Скажу как факт – у нас «Мариуполь» и «Черноморец» с арендованными игроками на 90%. У одного клуба. Часть матчей смотреть очень тяжело».

Турнирная таблица УПЛ.