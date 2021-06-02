Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»
Защитник будет играть за Испанию
Фото: AFP
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал Le Provence смену гражданства защитника Эмерика Ляпорта на испанское.
«У него была такая возможность, потому что за нас он не играл. У него могло и не быть такого варианта, для этого было бы достаточно 10 секунд в официальном матче за Францию. Он всегда попадал в наши предварительные списки, но была конкуренция. Я не вызываю игрока только для того, чтобы помешать ему иметь альтернативный вариант. Я не собирался заигрывать его только из-за этого. Что меня беспокоит, так это то, что он может сейчас говорить то, что не соответствует действительности.
Единственное сообщение, которое я получил от него, датируется октябрем, когда он получил травму в сентябре. Он был в наших списках и в ноябре, и в марте и в этот раз даже. Сейчас же я желаю ему благополучного пути. Это часть его выбора».
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