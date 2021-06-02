Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»

Защитник будет играть за Испанию
Футбол В Европе
11:45
Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»
Фото: AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал Le Provence смену гражданства защитника Эмерика Ляпорта на испанское.

«У него была такая возможность, потому что за нас он не играл. У него могло и не быть такого варианта, для этого было бы достаточно 10 секунд в официальном матче за Францию. Он всегда попадал в наши предварительные списки, но была конкуренция. Я не вызываю игрока только для того, чтобы помешать ему иметь альтернативный вариант. Я не собирался заигрывать его только из-за этого. Что меня беспокоит, так это то, что он может сейчас говорить то, что не соответствует действительности.

Единственное сообщение, которое я получил от него, датируется октябрем, когда он получил травму в сентябре. Он был в наших списках и в ноябре, и в марте и в этот раз даже. Сейчас же я желаю ему благополучного пути. Это часть его выбора».

Ляпорт дебютирует за сборную Испании на Евро-2020.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Франции (футбол) Дидье Дешам Эмерик Ляпорт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Футбол Евро-2020
1 июня 12:28
Нидерланды в компенсированное время вырвали у Франции путевку в полуфинал молодежного Евро
Нидерланды в компенсированное время вырвали у Франции путевку в полуфинал молодежного Евро
Футбол В Европе
31 мая 20:58
Зидан может стать у руля сборной Франции после Евро-2020
Зидан может стать у руля сборной Франции после Евро-2020
Футбол В Европе
27 мая 21:56
Дешам: «Мы все нуждались в возвращении Бензема»
Дешам: «Мы все нуждались в возвращении Бензема»
Футбол Лига 1 (Франция)
19 мая 11:10
Бензема: «Горжусь возвращением в сборную Франции»
Бензема: «Горжусь возвращением в сборную Франции»
Футбол Примерa (Испания)
19 мая 09:02
Бензема вернулся в сборную Франции спустя 6 лет
Бензема вернулся в сборную Франции спустя 6 лет
Футбол Евро-2020
18 мая 21:38

Новости: Футбол

«Заря» запланировала сборы в Турции
«Заря» запланировала сборы в Турции
Украинская Премьер-лига
12:41
Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения ,но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения ,но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Сборные
12:34
Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»
Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»
Примерa (Испания)
12:22
Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
12:18
На Евро-2020 у сборной Украины рекордная заявка. Но все обсуждают только одну фамилию
Аналитика
На Евро-2020 у сборной Украины рекордная заявка. Но все обсуждают только одну фамилию
Сборная Украины
12:15
Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
12:12
«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»
«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»
Украинская Премьер-лига
12:10
Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»
Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»
В Европе
11:45
Педро может вернуться в Англию
Педро может вернуться в Англию
Серия А (Италия)
11:41
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости