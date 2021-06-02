Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»

Фото: AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал Le Provence смену гражданства защитника Эмерика Ляпорта на испанское.

Единственное сообщение, которое я получил от него, датируется октябрем, когда он получил травму в сентябре. Он был в наших списках и в ноябре, и в марте и в этот раз даже. Сейчас же я желаю ему благополучного пути. Это часть его выбора».