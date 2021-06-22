Дешам: «Я и игроки сборной Франции верим в Бензема»

Карим Бензема / фото - News in 24

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре форварда национальной команды Карима Бензема. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

Самое главное, что я верю в него, как и вся команда. Бывают случаи, когда нападающие не забивают голы. Их судят по тому, забьют они или нет.

Он просто не может забить. Но за плечами у него достаточно опыта. Я в нем уверен, и он это знает».