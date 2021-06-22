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Дешам: «Я и игроки сборной Франции верим в Бензема»

Возвращение в сборную спустя 6 лет пока не окупается
Футбол Евро-2020
21:25
Дешам: «Я и игроки сборной Франции верим в Бензема»
Карим Бензема / фото - News in 24

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре форварда национальной команды Карима Бензема. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«Нападающие живут и питаются голами. Карим несет тяжелое бремя, несмотря на свой опыт. У него такая же ответственность, как и у Жиру три года назад на чемпионате мира.

Самое главное, что я верю в него, как и вся команда. Бывают случаи, когда нападающие не забивают голы. Их судят по тому, забьют они или нет.

Он просто не может забить. Но за плечами у него достаточно опыта. Я в нем уверен, и он это знает».

Спустя 6 лет после скандала с шантажом Матье Вальбуэна Бензема вернулся в сборную Франции. Игроку сразу гарантировали место в основном составе команды, но пока он никак не может отметиться в воротах соперника.

Соперник Бензема по позиции форварда Оливье Жиру рассказал о своих перспективах в футболке национальной сборной.

Павел Харченко
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Теги

сборная Франции (футбол) Карим Бензема Дидье Дешам

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