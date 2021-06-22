Жиру – о своей роли в сборной: «Дедушка еще живой»

Французский форвард не планирует сдаваться

Оливье Жиру / фото - Football24

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал Le Figaro о своей роли во французской национальной команде:

«Я еще не закончил. Вы можете на меня рассчитывать. Дедушка не умер! Мне почти 35, но я голоден до побед, как 20-летний паренью У сборной Франции невероятная атака, но у меня есть свой козырь: в составе нет футболистов моего типа. Я знаю, как играть в команде. У меня есть желание, и если молодежь захочет меня подвинуть, ей надо хорошо подготовиться».

После возвращения Карима Бензема в сборную Франции Жиру потерял свое место в стартовом составе. Но пока у форварда «Реала» игра за национальную команду не особо идет, и это хороший шанс для Оливье показать себя.

От результата игры французов с Португалией может зависеть судьба сборной Украины на Евро. Что должно произойти в матче, что бы оставить украинцев в турнире.