«Десна» – один из двух клубов Европы, не использующих легионеров

В команде из Чернигова нет ни одного иностранца

фото - ФК Десна

Международный центр спортивных исследований CIES проанализировал составы европейских команд в этом сезоне, чтобы определить, в каких командах легионеры имеют наибольшее количество игрового времени.

Среди 474-х команд из 31-й лиги лишь две ни разу не выпускали легионеров на поле в этом сезоне.

Одним из этих двух клубов является черниговская «Десна», в которой у украинских футболистов 100% игрового времени. В составе команды не числится ни одного легионера.

Второй такой командой является «Атлетик Бильбао». Это закономерно, так как у клуба есть ключевой принцип – в его составе выступают только баски или же воспитанники «красно-белых».

Но «Десна» не является каким-то из ряда вон выходящим коллективом по этому показателю в УПЛ, так как процент игрового времени иностранцев у нескольких других команд очень близок к нулю: «Рух» – 0,8%, «Верес» – 1,2 %, «Мариуполь» – 1,5%, «Минай» – 6,8 %.

В общей сложности, в украинском чемпионате легионеры выходят на поле лишь в 17,3 % случаев – самый низкий показатель среди всех проанализированных чемпионатов.

Но есть в Украине и команда, где игроки из-за рубежа играют больше, чем отечественные футболисты – донецкий «Шахтер», где у иностранцев 54,6% минут на поле. У «Динамо» же лишь 17%.

Абсолютным лидером в Европе по этому показателю является итальянский «Удинезе» (88%), а второе место занимает «Челси» (86,8%).

На третьей строчке расположился клуб Руслана Малиновского «Аталанта», где иностранцы имеют 86,3% игрового времени.

Напомним, экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Англии мог летом оказаться в украинском чемпионате.