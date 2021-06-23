«Десна» не станет продлевать контракты с двумя футболистами
«Десна» проведет подготовку к сезону в Украине
Клуб откажется от заграничных сборов
Фото: ФК Десна
«Десна» начнет подготовку к сезону в Украине.
Готовится к чемпионату УПЛ 2021/22 команда будет в Чернигове. От заграничных сборов клуб откажется.
«Десна» запланировала четыре контрольных матча. Соперников сообщат позже.
Черниговцы не первый клуб, который будет готовиться к сезону в Украине. Также такими командами являются «Александрия», «Львов» и «Рух».
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