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«Десна» проведет подготовку к сезону в Украине

Клуб откажется от заграничных сборов
Футбол Украинская Премьер-лига
07:13
«Десна» проведет подготовку к сезону в Украине
Фото: ФК Десна

«Десна» начнет подготовку к сезону в Украине.

Готовится к чемпионату УПЛ 2021/22 команда будет в Чернигове. От заграничных сборов клуб откажется.

«Десна» запланировала четыре контрольных матча. Соперников сообщат позже.

Черниговцы не первый клуб, который будет готовиться к сезону в Украине. Также такими командами являются «Александрия», «Львов» и «Рух».

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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