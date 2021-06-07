Главный тренер «Руха»: «Борячук мог бы усилить сборную Украины»
Еще один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Рух» будет готовиться к сезону на клубной базе
Фото: УПЛ
«Рух» будет готовиться к новому сезону в УПЛ в Украине.
Об этом сообщил тренер команды Иван Федык, заявив, что условия на клубной базе идеальные.
Сейчас в украинском футболе летнее межсезонье. Вам хватит время, чтобы подготовить команду к новому чемпионату?
«Думаю, что шести недель подготовки нам хватит. Мы собираемся 14-го июня во Львове. До этого дня все футболисты пройдут тщательное медицинское обследование.
Сборы мы будем проводить дома, на нашей базе. У нас просто идеальные условия для подготовки и восстановления».
Спаррингов запланировано много?
«Пока, предварительно, восемь матчей. Спарринг-партнеров мы сейчас ищем».
Также сборы в Украине проведут «Ингулец» и «Александрия».
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