Еще один клуб УПЛ проведет сборы в Украине

«Рух» будет готовиться к сезону на клубной базе

Фото: УПЛ

«Рух» будет готовиться к новому сезону в УПЛ в Украине.

Об этом сообщил тренер команды Иван Федык, заявив, что условия на клубной базе идеальные.

Сейчас в украинском футболе летнее межсезонье. Вам хватит время, чтобы подготовить команду к новому чемпионату?

«Думаю, что шести недель подготовки нам хватит. Мы собираемся 14-го июня во Львове. До этого дня все футболисты пройдут тщательное медицинское обследование. Сборы мы будем проводить дома, на нашей базе. У нас просто идеальные условия для подготовки и восстановления».

Спаррингов запланировано много?

«Пока, предварительно, восемь матчей. Спарринг-партнеров мы сейчас ищем».

Также сборы в Украине проведут «Ингулец» и «Александрия».