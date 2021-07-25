«Десна» в большинстве разгромила «Черноморец»
В матче 1-го тура УПЛ «Десна» в родных стенах расправилась с «Черноморцем».
Судьбу встречи определило удаление хавбека «Черноморца» Билошевского в конце первого тайма. Это развязало «Десне» руки, которая забила трижды во 2-м тайме – дубль в активе Калитвинцева.
Команда Рябоконя стартует в новом сезоне УПЛ с победы.
УПЛ, 1-й тур
«Десна» – «Черноморец» 3:0
Голы: Калитвинцев, 51, 56, Завийский, 80
«Десна»: Литовка, Селин, Цымбалюк, Сафронов (Жук, 71), Завийский, Калитвинцев, Картушов, Арвеладзе (Биловар, 87), Тотовицкий (Белич, 87), Безбородько (Волошин, 81), Будковский (Шевцов, 81).
«Черноморец»: Кучерук, Скорко, Кузик, Мартыненко, Вачиберадзе (Тлумак, 58), Билошевский, Авагимян (Дубко, 43), Михайленко, Брагару (Исаенко, 82), Штогрин, Ванат (Бугай, 82).
Предупреждения: Билошевский (20), Селин (35), Авагимян (37), Калитвинцев (50), Ванат (78).
Удаление: Билошевский (39).
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