Стала известна заявка «Десны» на сбор в Турцию. Среди игроков – сын Хацкевича
«Десна» в спарринге проиграла боснийскому клубу
Арвеладзе забил единственный мяч
Фото: ФК Десна
«Десна» в контрольном матче на сборе в Турции проиграла «Вележу».
Боснийцы забили два быстрых мяча в первом тайме, на что «Десна» ответила лишь одним голом. Он на счету Арвеладзе.
Товарищеский матч:
«Десна» – «Вележ» 1:2
Голы: Арвеладзе, 40 — ?, 4, ?, 9.
«Десна»: Литовка, Жук, Сафронов (Пусь, 45), Цымбалюк, Селин (Масалов, 45), Волошин (Шевцов, 37), Арвеладзе (Пащенко, 81), Завийский, Домбровский (Ермеидис, 82), Картушов (Белич, 45), Безбородько (Дегтярев, 45, Демьяненко, 52).
27 февраля «Десна» сыграет против «Днепра-1» в первом матче после возобновления УПЛ.
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