Десятки тысяч фанатов и президентский кортеж. Как Париж встречал Месси
Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси прибыл в Париж, чтобы заключить контракт с ПСЖ.
Прибытие звезды такого масштаба стало настоящим событием во Франции. Тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы получить возможность хоть краем глаза увидеть приезд своего кумира.
MESSI! MESSI! MESSI!— Goal (@goal) August 10, 2021
The atmosphere in Paris right now
@LeMechenoua pic.twitter.com/wfUCixjO6c
Для безопасности игрока и предотвращения массовых беспорядков полиция перекрыла некоторые улицы, а сам игрок добирался до места назначения в сопровождении огромного кортежа, сравнимого с президентским.
Paris has stopped for Messi— ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2021
(via @CanalSupporters) pic.twitter.com/MyKJqzDItI
Напомним, игрок распрощался с «десяткой» и возьмет в ПСЖ необычный номер.
Комментарии 0