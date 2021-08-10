Десятки тысяч фанатов и президентский кортеж. Как Париж встречал Месси

Приезд футболиста вызвал настоящий фурор в столице Франции

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Лионель Месси / фото - Goal

Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси прибыл в Париж, чтобы заключить контракт с ПСЖ.

Прибытие звезды такого масштаба стало настоящим событием во Франции. Тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы получить возможность хоть краем глаза увидеть приезд своего кумира.

Для безопасности игрока и предотвращения массовых беспорядков полиция перекрыла некоторые улицы, а сам игрок добирался до места назначения в сопровождении огромного кортежа, сравнимого с президентским.

Напомним, игрок распрощался с «десяткой» и возьмет в ПСЖ необычный номер.