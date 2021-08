Десятки тысяч фанатов и президентский кортеж. Как Париж встречал Месси

Лионель Месси / фото - Goal

Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси прибыл в Париж, чтобы заключить контракт с ПСЖ.

Прибытие звезды такого масштаба стало настоящим событием во Франции. Тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы получить возможность хоть краем глаза увидеть приезд своего кумира.

MESSI! MESSI! MESSI!



The atmosphere in Paris right now



@LeMechenoua pic.twitter.com/wfUCixjO6c