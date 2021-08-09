Прощай, «десятка»! Месси возьмет в ПСЖ необычный номер

Аргентинец вскоре станет игроком парижан

Лионель Месси / фото - Eurosport

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси определился с игровым номером в ПСЖ, сообщает издание Marca.

Несмотря на предложение Неймара отдать своему другу его привычный десятый номер, аргентинец возьмет себе футболку с «тридцаткой» на спине. Примечательно, что именно под 30 номером футболист дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году.

Роналдиньо и Месси / Talitaferraz

Позже игрок успел поносить экипировку с «девятнадцаткой», пока в 2008 после ухода из «Барсы» Роналдиньо не взял себе уже культовую для каталонцев «десятку».

Напомним, стало известно, кто станет новым капитаном «сине-гранатовых».