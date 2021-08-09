«Барселона» назвала нового капитана после ухода Месси
Прощай, «десятка»! Месси возьмет в ПСЖ необычный номер
Аргентинец вскоре станет игроком парижан
17:20
Лионель Месси / фото - Eurosport
Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси определился с игровым номером в ПСЖ, сообщает издание Marca.
Несмотря на предложение Неймара отдать своему другу его привычный десятый номер, аргентинец возьмет себе футболку с «тридцаткой» на спине. Примечательно, что именно под 30 номером футболист дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году.
Позже игрок успел поносить экипировку с «девятнадцаткой», пока в 2008 после ухода из «Барсы» Роналдиньо не взял себе уже культовую для каталонцев «десятку».
Напомним, стало известно, кто станет новым капитаном «сине-гранатовых».
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