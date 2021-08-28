«Динамо» деклассировало «Колос», забив шесть мячей в первом тайме
В шестом туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле разгромило «Колос».
Киевляне в первом тайме превратили вторую 45-минутку в формальность. Подопечные Мирчи Луческу отправили шесть мячей в ворота соперника.
Дублем отличился де Пена, также забивали Шапаренко, Кендзера, Буяльский и Цыганков. Первым результативным действием в футболке «Динамо» отметился Шкурин, оформив результативную передачу.
После перерыва «бело-синие» несколько успокоились, ограничившись одним голом. Дубль оформил Цыганков.
«Динамо» – единоличный лидер чемпионата с 16 очками в турнирной таблице. Позже у «Шахтера» будет возможность вплотную приблизиться к киевлянам.
УПЛ, 6 тур
«Динамо» – «Колос» 7:0
Голы: де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзера, 25, Буяльский, 34, Цыганков, 45, 67
«Динамо»: Бойко, Миколенко, Кендзера (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Шапаренко, де Пена (Вербич, 61), Сидорчук (Шепелев, 61), Цыганков, Буяльский (Леднев, 69), Шкурин (Рамирес, 46).
«Колос»: Маханьков, Золотов, Павловец, Черноморец, Петров, Задоя (Богданов, 29), Милько (Нгамба, 29), Сантос, Костышин (Нуриев, 46), Чурко (Данфа, 46), Сичинава (Лысенко, 64).Предупреждения: Сидорчук, Шапаренко – Сантос, Данфа, Нгамба, Нуриев
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