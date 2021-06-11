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«Динамо» начнет подготовку к сезону без Луческу
Киевляне выйдут из отпуска на следующей неделе
Фото: ФК Динамо
«Динамо» уже 15 июня выйдет из отпуска.
Команда соберется на базе клуба для прохождения медосмотра. Начнет подготовку к новому сезону команда без главного тренера Мирчи Луческу.
До 21 июня командой будет руководить Олег Гусев. Он просмотрит игроков, которые вернулись из аренд и футболистов из U-21.
Луческу же вернется в Киев уже 21 июня.
Напомним, 28 июня «Динамо» отправится в Швейцарию на подготовку к сезону.
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