«Динамо» начнет подготовку к сезону без Луческу

Киевляне выйдут из отпуска на следующей неделе

Фото: ФК Динамо

«Динамо» уже 15 июня выйдет из отпуска.

Команда соберется на базе клуба для прохождения медосмотра. Начнет подготовку к новому сезону команда без главного тренера Мирчи Луческу.

До 21 июня командой будет руководить Олег Гусев. Он просмотрит игроков, которые вернулись из аренд и футболистов из U-21.

Луческу же вернется в Киев уже 21 июня.

Напомним, 28 июня «Динамо» отправится в Швейцарию на подготовку к сезону.