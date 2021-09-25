«Динамо» одержало дежурную победу над «Рухом» и сохранило лидерство в УПЛ

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 3
Сегодня 19
Завтра 14
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла 0:1 Окончен
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Лион - Лорьян 0:1 Окончен 1-й тайм
22:00 ПСЖ - Монпелье 1:0 Окончен 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Реал - Вильярреал 0:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити 0:1 Окончен
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Бернли 2:2 Окончен
17:00 Лидс - Вест Хэм 1:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль 1:2 Окончен
22:00 Лион - Лорьян 0:1 Окончен 1-й тайм
22:00 ПСЖ - Монпелье 1:0 Окончен 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан 1:2 Окончен
19:00 Интер - Аталанта 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик 1:1 Окончен
19:30 Севилья - Эспаньол 2:0 Окончен
22:00 Реал - Вильярреал 0:0 Окончен 1-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 ВПК-Агро - Олимпик -:- Перенесен
15:30 Агробизнес - Подолье 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь 2:1 Окончен
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес 4:1 Окончен
19:30 Рух - Динамо 0:2 Окончен
Футбол (14 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Арсенал - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Бордо - Ренн -:- Запланирован
18:00 Клермон - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Ювентус - Сампдория -:- Запланирован
19:00 Лацио - Рома -:- Запланирован
21:45 Наполи - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Барселона - Леванте -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Металлист -:- Запланирован
15:30 Полесье - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 СК Днепр-1 - Заря -:- Запланирован
19:30 Десна - Металлист-1925 -:- Запланирован

«Динамо» одержало дежурную победу над «Рухом» и сохранило лидерство в УПЛ

Киевляне не упали духом после поражения в Суперкубке
Футбол Украинская Премьер-лига
21:21
«Динамо» одержало дежурную победу над «Рухом» и сохранило лидерство в УПЛ
фото - ФК Динамо

В матче 9-го тура УПЛ киевское «Динамо» на выезде играло с «Рухом».

Столичный клуб обеспечил комфортное преимущество в первой половине встречи. Сначала Цыганков открыл счет с пенальти, а Гармаш удвоил преимущество.

Киевляне набрали уже 25 очков за 9 туров, оторвавшись от «Шахтера» на 3 пункта.

«Рух» – «Динамо» 0:2

Голы: Цыганков, 28 (пенальти), Гармаш, 38.

«Рух»: Панькив, Бойчук (Рунич, 65), Белый, Гагун, Мысык, Мартынюк, Притула (Ориховский, 65), Сыч (Таллес, 80), Климчук (Лях, 58), Карасюк, Борячук (Кондраков, 58).

«Динамо»: Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко (Караваев, 77), Тымчик, Цыганков, Шепелев, Гармаш, Вербич (Витиньо, 62), Андриевский, Супряга (Шкурин, 62).

Предупреждения: Сыч (36), Гагун (63), Белый (69).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Динамо Киев Рух

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бывший тренер Шапаренко: «Не знаю, чем Коля уступает играющим за границей Зинченко и Малиновскому»
Бывший тренер Шапаренко: «Не знаю, чем Коля уступает играющим за границей Зинченко и Малиновскому»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:35
Семин покинул «Ростов», проработав там всего два месяца
Семин покинул «Ростов», проработав там всего два месяца
Футбол В Европе
15:20
Турецкий клуб сделал запрос по Миколенко
Турецкий клуб сделал запрос по Миколенко
Футбол Украинская Премьер-лига
13:55
Борячук: «Сила «Динамо» – в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Хотим их победить»
Борячук: «Сила «Динамо» – в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Хотим их победить»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:29
Миколенко рассказал, когда ему наиболее сильно досталось от Луческу
Миколенко рассказал, когда ему наиболее сильно досталось от Луческу
Футбол Украинская Премьер-лига
24 сентября 21:01
Рамирес вернулся в Киев после самоизоляции
Рамирес вернулся в Киев после самоизоляции
Футбол Украинская Премьер-лига
24 сентября 20:41

Новости: Футбол

Де Дзерби: «Начинаем интенсивно готовиться к «Интеру»
Де Дзерби: «Начинаем интенсивно готовиться к «Интеру»
Украинская Премьер-лига
22:43
Сразу два авторитетных портала назвали Малиновского лучшим игроком матча с «Интером»
Сразу два авторитетных портала назвали Малиновского лучшим игроком матча с «Интером»
Украинские легионеры
22:33
Дубль Яремчука принес «Бенфике» победу над «Виторией Гимарайнш»
Дубль Яремчука принес «Бенфике» победу над «Виторией Гимарайнш»
В Европе
21:58
В битве двух «Боруссий» победителем оказалась команда из Менхенгладбаха
В битве двух «Боруссий» победителем оказалась команда из Менхенгладбаха
Бундеслига (Германия)
21:36
«Севилья» в меньшинстве удержала победу над «Эспаньолом» и обошла «Атлетико» в таблице
«Севилья» в меньшинстве удержала победу над «Эспаньолом» и обошла «Атлетико» в таблице
Примерa (Испания)
21:27
«Ливерпуль» отыгрывался и дважды упускал преимущество. «Брентфорд» вырвал ничью
«Ливерпуль» отыгрывался и дважды упускал преимущество. «Брентфорд» вырвал ничью
Премьер-Лига (Англия)
21:25
«Динамо» одержало дежурную победу над «Рухом» и сохранило лидерство в УПЛ
«Динамо» одержало дежурную победу над «Рухом» и сохранило лидерство в УПЛ
Украинская Премьер-лига
21:21
Малиновский поучавствовал в двух голах «Аталанты» и помог команде набрать очки с чемпионским «Интером»
Малиновский поучавствовал в двух голах «Аталанты» и помог команде набрать очки с чемпионским «Интером»
Серия А (Италия)
21:02
Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Аталантой». Как это было
Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Аталантой». Как это было
Серия А (Италия)
20:40
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
22:05
54
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 18:02
4
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости