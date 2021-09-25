«Динамо» одержало дежурную победу над «Рухом» и сохранило лидерство в УПЛ
В матче 9-го тура УПЛ киевское «Динамо» на выезде играло с «Рухом».
Столичный клуб обеспечил комфортное преимущество в первой половине встречи. Сначала Цыганков открыл счет с пенальти, а Гармаш удвоил преимущество.
Киевляне набрали уже 25 очков за 9 туров, оторвавшись от «Шахтера» на 3 пункта.
«Рух» – «Динамо» 0:2
Голы: Цыганков, 28 (пенальти), Гармаш, 38.
«Рух»: Панькив, Бойчук (Рунич, 65), Белый, Гагун, Мысык, Мартынюк, Притула (Ориховский, 65), Сыч (Таллес, 80), Климчук (Лях, 58), Карасюк, Борячук (Кондраков, 58).
«Динамо»: Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко (Караваев, 77), Тымчик, Цыганков, Шепелев, Гармаш, Вербич (Витиньо, 62), Андриевский, Супряга (Шкурин, 62).
Предупреждения: Сыч (36), Гагун (63), Белый (69).
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