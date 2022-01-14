«Динамо» вышло из отпуска. Первая группа прошла медосмотр
«Динамо» огласило результаты тестирования на коронавирус
Процедура была проведена сразу после возвращения из отпуска
14 января 11:06
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» прошло тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Процедура была проведена сразу после возвращения команды из отпуска. Отмечается, что все результаты проверки – отрицательные.
Футболисты уже провели утреннюю тренировку. А первая группа игроков прошла медицинское обследование.
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