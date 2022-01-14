«Динамо» вышло из отпуска. Первая группа прошла медосмотр

«Тайна Аляски»
21:45
Киевское «Динамо» 14 января вышло из отпуска. Уже была проведена утренняя тренировка.
Первая группа футболистов прошла медицинское обследование. Вторую ждет та же процедура на следующий день. До вылета на первый сбор в Испании команда будет работать в формате двухразовых тренировок.
Александр Андриевский, Денис Бойко, Валентин Моргун, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Илья Забарный, Александр Караваев, Богдан Леднев, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Александр Тымчик, Виктор Цыганков, Артем Шабанов, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев.
Ранее из отпуска вышел «Шахтер».
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