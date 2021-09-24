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«Динамо» отправилось на матч с «Рухом» без троих летних новичков

Во встрече со львовянами Луческу предстоит выбирать всего из двух кандидатов на позицию центрфорварда
Футбол Украинская Премьер-лига
17:51
«Динамо» отправилось на матч с «Рухом» без троих летних новичков
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в субботу, 25 сентября, проведет матч девятого тура украинской Премьер-лиги против «Руха». За день до встречи команда Мирчи Луческу вылетели во Львов.

В ее составе 22 футболиста. Примечательно, что среди них не нашлось места для летних новичков Дениса Антюха, Владислава Кулача и Эрика Рамиреса. Еще одно недавнее приобретение Витиньо отправился с «бело-синими» на игру.

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Миколенко, Шабанов, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Вербич.

Нападающие: Шкурин, Супряга, Витиньо.

Напомним, у Рамиреса был диагностирован коронавирус.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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