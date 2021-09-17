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Определились сроки возвращения Рамиреса в «Динамо»
У венесуэльца был диагностирован коронавирус
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев
Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун сообщил о состоянии нападающего Эрика Рамиреса после заражения коронавирусом. Также были названы сроки его возвращения в расположение клуба.
У Эрика Рамиреса диагностировали коронавирус, поэтому он остался на изоляции в Парагвае, где сборная Венесуэлы проводила матч отбора на ЧМ-2022. Болезнь протекает для него без осложнений, он чувствует себя хорошо.
Но режим изоляции все равно продлится десять дней. Только после этого он сможет вернуться в расположение клуба, если повторный тест даст отрицательный результат.
Напомним, футболист «Динамо» – второй в голосовании за премию «Golden Boy».
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