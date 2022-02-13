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«Динамо» отправилось на последний зимний сбор без Шепелева
В составе команды – 30 футболистов
13 февраля 10:07
Фото: пресс-служба Динамо
Киевское «Динамо» отправилось на третий зимний сбор в составе 30-ти футболистов. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун;
Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев;
Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцык;
Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат.
Отметим, что в списке нет полузащитника Владимира Шепелева. Причина неизвестна.
Первый матч УПЛ в 2022-м году «Динамо» проведет 26-го февраля против «Ингульца».
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