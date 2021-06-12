«Динамо» начнет подготовку к сезону без Луческу
«Динамо» постелило новый газон на базе в Конча-Заспе
Киевляне будут тренироваться на новом поле
Фото: Шах и Шах
Киевское «Динамо» постелило новый газон на тренировочной базе в Конча-Заспе, сообщает Телеграмм-канал «Шах и Шах».
«Он комбинированный, который, по сути, гибридный, а по восприятию игроками – натуральный.
Трава прорастает через специально сотканную синтетическую газонную ткань, что приводит к усиленной травяной системе, намного прочнее, чем обычный футбольный газон»
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал главных фаворитов Евро-2020.
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