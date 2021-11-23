«Динамо» потеряло шансы на плей-офф ЛЧ и рискует не попасть в евровесну

Чтобы надежда оставалась, нужна победа «Барсы» над «Бенфикой»

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Киевское «Динамо» потеряло все шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

«Динамо» проиграло «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов и осталось с 1-м очком в своей группе. У 2-й «Барселоны» 6 очков, «Динамо» уже никак не догонит каталонскую команду.

У «Бенфики» сейчас 4 очка и португальская команда 3-я. «Динамо» нужно болеть за победу «Барселоны» в игре с «Бенфикой», чтобы киевляне еще имели шансы попасть в плей-офф Лиги Европы.

Чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы, кроме победы «Барселоны» над «Бенфикой», киевлянам самим нужно переиграть «Бенфику» на выезде в 6-м туре Лиги чемпионов.

Онлайн трансляция матча «Барселона» – «Бенфика».