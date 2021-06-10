«Динамо» продаст Русина, Луческу не заинтересован в форварде – источник

Киевляне также предложили игрока «Заре»

Назарий Русин / Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Назарий Русин будет продан в другую команду, сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

«СМИ сватают Назария в аренду в «Днепр-1». Уточним. Русина хотят продать, поскольку серьезной заинтересованности в нем Луческу не видит и в перспективе. Цена варьируется. По нашим данным, это «вилка» в районе 1-1,5 млн долларов. И предложен он не только «днепровцам», но и «Заре». Хотя агентский ProStar активно ищет выходы игроку на зарубежный рынок. В том состоянии, в котором Русин находится сейчас, продажа за живые деньги была бы удачей для клуба».

Ранее сообщалось о том, что Русин станет игроком «Днепра-1».