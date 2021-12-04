«Динамо» разгромило «Верес», благодаря дублю Вербича

Встреча могла не состояться

Фото: ФК Динамо

«Динамо» в матче 17-го тура УПЛ на выезде разгромило «Верес».

Встреча и во все могла не состояться из-за плохого качества газона. Впрочем, было решено играть.

В итоге, для «Динамо» мало что изменилось. Киевляне полностью контролировали ход игры и легко победили. Дубль в матче оформил Вербич, а еще один мяч на счету Цыганкова.

Виктор забил еще один, но гол с пенальти был отменен и арбитр указала перебить 11-метровый, который хавбек «Динамо» не реализовал.

УПЛ. 17-й тур:

«Верес» – «Динамо» 0:3

Голы: Вербич, 21, 61, Цыганков, 64

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько, Панасенко (Гегедош, 69), Пасич (Кичак, 78), Кучеров (Полюлях, 69), Дахновский (Шестаков, 78), Сергийчук (Шестаков, 69).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тымчик, 79), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков, Вербич, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Гармаш (Кулач, 80).

Удаление: Немчанинов, 87