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«Динамо» разгромило «Верес» в первом официальном матче сезона

Киевляне забили сопернику 4 мяча
Футбол Украинская Премьер-лига
21:27
«Динамо» разгромило «Верес» в первом официальном матче сезона
Фото: пресс-служба Динамо

Киевское «Динамо» в матче 2-го тура УПЛ разгромило ровенский «Верес».

В стартовом составе команды были неожиданности – ни одного номинального форварда, без Цыганкова и Гармаш на острие атаки. Тем не менее, начало было отличным для киевлян – два быстрых мяча от Попова и Гармаша за 2 минуты.

А в концовке 1-го тайма Тымчик довел счет до разгромного.

Во втором тайме «Динамо» немного успокоилось и давало «Вересу» атаковать. Но и успевало выбегать в свои контратаки.

В концовке 2-го тайма пенальти заработал и уверенно реализовал Цыганков.

Все завершилось уверенной победой киевлян – 4:0.

УПЛ, 2-й тур

«Динамо» – «Верес» 4:0

Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86, пен

«Динамо»: Бущан, Сирота, Караваев (Цыганков, 46), Миколенко, Тымчик, Гармаш (Кулач, 62), Шапаренко, Буяльский, де Пена (Родригеш, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Попов (Забарный, 34).

«Верес»: Когут, Мирошник, Солдат, Немчанинов, Гончаренко (Махнев, 62), Кучеров, Полюлях (Панасенко, 46), Пасич (Дахновский, 46), Пасич, Гегедош (Гечев, 56), Сергийчук (Шестаков, 46).

Петр Приходько
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Динамо Киев Верес

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