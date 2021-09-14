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«Динамо» сыграет против «Бенфики» в белой форме
Игра начнется в 22:00
15:25
Фото: ФК Динамо
«Динамо» и «Бенфика» определились с экипировкой на матч 1 тура группового раунда Лиги чемпионов.
Киевляне сыграют в традиционных домашних цветах – белых. Гости, несмотря на статус, также выбрали первый комплект формы – красный.
Этот матч станет первым для «Динамо» в еврокубках, а вот «Бенфика» на пути в групповой этап прошла в квалификации «Спартак».
Игра с «Бенфикой» состоится 14 сентября
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