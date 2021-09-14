«Динамо» сыграет против «Бенфики» в белой форме

Игра начнется в 22:00

Фото: ФК Динамо

«Динамо» и «Бенфика» определились с экипировкой на матч 1 тура группового раунда Лиги чемпионов.

Киевляне сыграют в традиционных домашних цветах – белых. Гости, несмотря на статус, также выбрали первый комплект формы – красный.

Этот матч станет первым для «Динамо» в еврокубках, а вот «Бенфика» на пути в групповой этап прошла в квалификации «Спартак».

Игра с «Бенфикой» состоится 14 сентября

Онлайн трансляция «Динамо» – «Бенфика».