«Динамо» U-19 сумело отобрать очки у сверстников из «Барселоны»
Команды не забивали мячей
17:44
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» U-19 сумело отобрать очки у сверстников из «Барселоны».
Команды не забивали мячей на протяжении 90 минут.
«Динамо» имеет 7 очков в группе после 3-х матчей и является лидером.
Юношеская Лига чемпионов, 3-й тур
«Барселона» – «Динамо» 0:0
«Барселона»: Рафус, Жуанола, Валье (Альба, 75), Сола, Альмейда, Фуэнтес (Гайлан, 46), Касадо, Гарридо, Риад (Касас, 90), Ахомаш, Барбера (Лусси, 73).
«Динамо»: Нещерет, Боль, Вивчаренко, Бенедюк, Дячук, Царенко (Скрипник, 90), Бражко, Яцык, Волошин, Попов (Горбач, 84), Диалло.
Предупреждения: Гарридо (27), Попов (42), Касадо (52), Боль (55), Сола (85), Волошин (88), Касас (90).
Первая команда «Динамо» проведет матч с «Барселоной» сегодня, начало – в 20:00.