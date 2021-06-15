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«Динамо» вышло из отпуска, команда провела первую тренировку под руководством Гусева

Чемпион Украины начал подготовку к новому сезону
Футбол Украинская Премьер-лига
22:29
«Динамо» вышло из отпуска, команда провела первую тренировку под руководством Гусева
Олег Гусев / Фото: Динамомания

Киевское «Динамо» вышло из отпуска, сообщает пресс-служба «бело-синих».

Команда провела первую тренировку на базе в Конча-Заспе. Тренировочным процессом при отсутствии Мирчи Луческу руководили его ассистенты Олег Гусев и Эмил Карас.


Ранее стало известно, что «Заря» арендовала двух игроков «Динамо» на 2 года.
Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Олег Гусев

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