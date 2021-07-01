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«Динамо» заинтересовано в трансфере хорватского форварда

Ловрич играет за «Горицу»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:10
«Динамо» заинтересовано в трансфере хорватского форварда
Фото: gol.hr

«Динамо» заинтересовалось форвардом хорватской «Горицы» Кристианом Ловричем.

Интерес киевляне возобновили из-за травмы Артема Беседина. Клуб купит нападающего этим летом, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Динамо» уже вело Ловрича зимой, но трансфер так и не состоялся. Ранее «Горица» запрашивала почти 3 миллиона евро за игрока.

На его счету 18 мячей в чемпионате Хорватии в прошлом сезоне.

Андрей Усмонов
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