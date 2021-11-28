Президент «Миная»: «Мы переигрывали «Динамо», но субъективные факторы вмешались»
Динамовский талант забил, возможно, один из лучших голов года. Удар – конфетка, но передача также заслуживает внимания
Посмотрите на красоту, которую сотворили Горбач и Диалло
28 ноября 14:43
Самба Диалло / Фото: Динамомания
В матче молодежных команд «Миная» и «Динамо» был забит красивейший мяч: хавбек Игорь Горбач отдал элегантную передачу в одно касание пяткой на Самбу Диалло, который также в одно касание отправил мяч в сетку ударом через себя.
Ранее стало известно, что Диалло хотят вызвать в сборную Сенегала.