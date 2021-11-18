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Навяжет конкуренцию Мане? Звезду «Динамо» U-19 вскоре вызовут в сборную Сенегала

В национальной команде рассчитывают на вингера
Футбол Украинская Премьер-лига
12:43
Навяжет конкуренцию Мане? Звезду «Динамо» U-19 вскоре вызовут в сборную Сенегала
Самба Диалло / фото - ФК Динамо

Технический директор Федерации футбола Сенегала Маясин Мар рассказал wiwsport о перспективах игрока «Динамо» U-19 Самба Диалло в национальной команде:

«Он выступает в хорошем чемпионате. Хорошо играет в юношеской ЛЧ. Он был очень и очень хорош. Мы должны дать ему возможность расти и пожелать, чтобы он играл. И травмы его обходят.

Мы за ним пристально следим. Он один из тех, кто пополнит основную сборную Сенегала в ближайшее время. Но ему нужно давать играть. Он будет частью следующего поколения сборной».

Правда пока что нападающему трудно рассчитывать на большое количество игрового времени, ведь на левом фланге атаки сборной играет звезда «Ливерпуля» Садио Мане.

В текущем сезоне у сенегальца 13 голов в 15-ти матчах за команду U-19. К тому же, вингер идет на первом месте в списке бомбардиров Юношеской лиги UEFA.

Напомним, Диалло может дебютировать за основную команду «Динамо».

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев сборная Сенегала (футбол) Самба Диалло

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