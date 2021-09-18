Дини: «Съел бы и лошадиное дерьмо, если бы это сделал Роналду»

Форвард готов что-угодно повторить за португальцем

Трой Дини / фото - The Times

Нападающий «Бирмингема» Трой Дини прокомментировал для Daily Mail строгий рацион форварда МЮ Криштиану Роналду.

Ранее вратарь «дьяволов» Ли Грант рассказал, что никто из команды не посмел взять себе на ужин пирог или брауни увидев, что в тарелке у великого португальца лишь киноа, авокадо и сваренные вкрутую яйца. Дини ответил на это заявление голкипера так:

«Я бы и лошадиное дерьмо съел, если бы увидел, что это делает Криштиану!»

Роналду вернулся в Англию этим летом, перебравшись из «Ювентуса» за 15 миллионов евро. В двух своих первых матчах 36-летний нападающий уже успел трижды отличиться в воротах соперника.

Напомним, ранее Дель Пьеро назвал причину неудачного сотрудничества Криштиану с «зебрами».