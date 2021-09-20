Директор «Александрии»: «Шабанову «Оскар» можно давать. Он бы еще сальто назад сделал»
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев высказался об эпизоде с удалением защитника команды Игоря Кирюханцева в столкновении с игроком «Динамо» Артемом Шабановым.
«Я же заангажированный человек в этом вопросе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не было этого пенальти.
Меня удивляет другое. Мы играем 90 минут, добавляют 5, а на 98-й нам ставят пенальти. 15 минут переиграли, или сколько там. Вот это для меня что-то непонятное.
Был пенальти или не был... Где-то кто-то кого-то придержал – это игровой момент. Такие пенальти можно ставить при каждом стандарте. Это уже философия.
В моменте с Кирюханцевым и Шабановым можно было дать по желтой карточке обоим игрокам. Шабанов еще бы сальто назад сделал. Будто Кирюханцев Зидана скопировал. Там же не было такого. Просто лбами уперлись. «Оскар» можно давать».
«Динамо» обыграло «Александрию» (1:0).
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