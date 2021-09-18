«Динамо» за счет пенальти на 97-й минуте вырвало победу у «Александрии»

Киевляне растратили огромное количество моментов, но набрали три очка

фото - ФК Динамо

В матче восьмого тура УПЛ «Динамо» на своем поле принимало «Александрию».

Киевляне много атаковали в первой половине встречи, но так и не смогли конвертировать свои моменты в голы.

Под конец первого тайма Шабанов чуть не привез мяч в свои ворота, но форвард гостей не смог вовремя сориентироваться в ситуации.

Во второй половине матча несколько опаснейших эпизодов было у Виктора Цыганкова, Дениса Гармаша и Витиньо, но вратарь «Александрии» Олег Билык справился с давлением и, казалось бы, смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Но в компенсированное время экс-игрок «Динамо» Сергей Рыбалка сфолил в своей штрафной площадке и привез на ворота «Александрии» пенальти, который уверенно реализовал Виктор Цыганков.

Обидный гол подломил гостей и на 113 минуте удаление получил защитник «Александрии» Игорь Кирюханцев.

Киевляне сохранили за собой первую строчку, а «Александрия», несмотря на поражение, расположилась на 5 месте.

Ранее «Динамо» теряло очки только в игре с «Ингульцом», сыграв вничью.

«Динамо» – «Александрия» 1:0

Голы: Цыганков, 90+7 (пен.)

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 68), Миколенко, Шабанов, Забарный, де Пена (Витиньо, 68), Цыганков, Андриевский, Сидорчук (Шепелев, 77), Буяльский, Шкурин (Гармаш, 46).

«Александрия»: Билык, Дубра, Мирошниченко, Мельник, Цуриков, Дришлюк (Рыбалка, 70), Третьяков, Гринь (Спинелли, 63), Калюжный, Одарюк (Кирюханцев, 63), Ковалец.

Предупреждения: Ковалец (42), Буяльский (43), Кендзера (58), Сидорчук (66), Спинелли (75), Дубра (78), Андриевский (86), Рыбалка (90).

Удаления: Кирюханцев (90).