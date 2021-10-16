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Директор «Барселоны»: «Дембеле и Роберто хотят остаться в команде»
Матеу Алемани заявил, что переговоры с игроками о новых контрактах продвигаются успешно
16 октября 12:00
Матеу Алемани / фото - archyworldys.com
Директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что переговоры с защитником Серджи Роберто и хавбеком Усманом Дембеле о новых контрактах продвигаются успешно.
Алемани цитирует портал As:
«Как вы знаете, я не очень люблю рассказывать, как идут переговоры. Я знаю, что было бы здорово установить камеру, чтобы вы могли видеть, что тут происходит. Но мы предпочитаем осмотрительность.
Я могу сказать, что мы уже давно общаемся со многими футболистами. Ситуация непростая. Важно, что эти игроки [Дембеле и Роберто] хотят остаться в «Барсе». А затем уже агенты ищут лучший вариант для своих клиентов.
«Барселоне» приходится корректировать зарплаты. Ситуация, в которой мы оказались, известна. Это означает, что в некоторых случаях переговоры идут тяжелее и занимают больше времени».
Контракты Роберто и Дембеле с «Барселоной» рассчитаны до лета 2022 года.
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