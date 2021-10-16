Директор «Барселоны»: «Дембеле и Роберто хотят остаться в команде»

Матеу Алемани / фото - archyworldys.com

Директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что переговоры с защитником Серджи Роберто и хавбеком Усманом Дембеле о новых контрактах продвигаются успешно.

Алемани цитирует портал As:

Я могу сказать, что мы уже давно общаемся со многими футболистами. Ситуация непростая. Важно, что эти игроки [Дембеле и Роберто] хотят остаться в «Барсе». А затем уже агенты ищут лучший вариант для своих клиентов.

«Барселоне» приходится корректировать зарплаты. Ситуация, в которой мы оказались, известна. Это означает, что в некоторых случаях переговоры идут тяжелее и занимают больше времени».