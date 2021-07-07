Директор «Гента»: «Хотим выручить за Яремчука гораздо больше, чем 15 млн евро»
Генеральный директор «Гента» Мишель Луаважи поделился с RTBF.be информацией о потенциальном трансфере нападающего «буйволов» Романа Яремчука.
Несколько месяцев назад мы пришли к договоренности с Яремчуком, что отпустим его в другую команду. Но должно поступить достойное предложение.
После Евро мы снова сядем за стол переговоров и будем работать над его переходом. Зимой у нас были предложения, и теперь, думаю, их количество увеличится. Но в прессе пока не было слухов, соответствующих действительности. И это отлично! Роман будет выбирать хороший проект, а не гнаться за финансовой стороной.
Я никогда не говорю о сумме трансферов наших футболистов. Но мы действительно рассчитываем получить хорошие деньги за Яремчука.
15 миллионов евро? Мы надеемся на гораздо большее. Даже если на рынок все еще будет влиять COVID-19. Все будет зависеть от страны покупателя и самого рынка.
Ранее сообщалось, что Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко.
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