Директор «Гента»: «Хотим выручить за Яремчука гораздо больше, чем 15 млн евро»

Роман Яремчук / Фото - ФК Гент

Генеральный директор «Гента» Мишель Луаважи поделился с RTBF.be информацией о потенциальном трансфере нападающего «буйволов» Романа Яремчука.

После Евро мы снова сядем за стол переговоров и будем работать над его переходом. Зимой у нас были предложения, и теперь, думаю, их количество увеличится. Но в прессе пока не было слухов, соответствующих действительности. И это отлично! Роман будет выбирать хороший проект, а не гнаться за финансовой стороной.

Я никогда не говорю о сумме трансферов наших футболистов. Но мы действительно рассчитываем получить хорошие деньги за Яремчука.

15 миллионов евро? Мы надеемся на гораздо большее. Даже если на рынок все еще будет влиять COVID-19. Все будет зависеть от страны покупателя и самого рынка.