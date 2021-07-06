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Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко

Форвард уйдет на повышение этим летом
Футбол Евро-2020
19:42
Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко
Роман Яремчук / фото - FootBoom

«Вест Хэм» всерьез интересуется форвардом «Гента» и сборной Украины Романом Яремчуком, и готов обсудить с бельгийским клубом условия трансфера, сообщает Eurosport.

«Молотобойцам» нужен новый центрфорвард, так как зимой их покинул Себастьян Аллер, который отправился а «Аякс».

«Гент» заявил, что планирует выручить за игрока намного больше, чем 15 миллионов евро, в которые его оценивает известный портал Transfermarkt. Бельгийцы планируют продать игрока не меньше, чем за 30 миллионов евро.

На этом чемпионате Европы Яремчук здорово себя проявил, образовав эффективную связку с Андреем Ярмоленко, выступающим за тот же «Вест Хэм». Форвард за 5 матчей отметился 3 голевыми действиями и сенсационно дошел со сборной Украины до 1/4 Евро-2020.

Помимо «Вест Хэма», Яремчуком интересуются «Вольфсбург», «Милан» и «Арсенал».

Напомним, Яремчук прокомментировал разгромное поражение от англичан.

Павел Харченко
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Теги

Роман Яремчук Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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