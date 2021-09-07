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Директор «Шерифа»: «Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригеш, наверное, чуть-чуть больше»

Вингер покинул «Динамо» этим летом
Футбол Украинская Премьер-лига
10:14
Директор «Шерифа»: «Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригеш, наверное, чуть-чуть больше»
Жерсон Родригеш / фото - ФК Динамо

Директор «Шерифа» Важа Тархнишвили рассказал, как принадлежащий «Динамо» вингер Жерсон Родригеш попал в молдавскую команду:

«На тот момент Жерсон играл за «Телстар». Все произошло случайно. Я уехал в командировку в Хорватию. Это была пауза сборных. Кто-то из знакомых встретил меня, пошли покушать в ресторан. Включили матч Люксембург – Франция. Его выпустили на замену на 80-й минуте. Что он творил на поле. Чудеса. Говорю своему другу: «Хочу этого Родригеша». Мой друг сказал, что узнает о нем. Начали поиски и нашли во второй лиге в Нидерландах. Через знакомых вышли на него и забрали».

Кажется, за 40 тысяч.

«Да, именно. Это смешная сумма. Потом все спрашивали, как я нашел его за такую цену».

В «Динамо» Жерсон запомнился не только яркой игрой, но и тяжелым характером. Как вы с ним боролись?

«Мы все не идеальны. Но Родригеш, наверное, чуть-чуть больше. Есть проблемы с дисциплиной, да. Но на тренировках не было ни одного дня, чтобы он не отдавался на 100 процентов. Иногда он мог проспать тренировку, опоздать. И штрафовали, и разговаривали. Но жестких нарушений не припомню. Может, бог миловал. Что сейчас творит – не знаю».

Этим летом «Динамо» отправило люксембургского игрока в аренду в «Труа». Как сообщалось ранее, игрок уже не вернется в киевский клуб, так как французы обязаны выкупить его по окончанию сезона.

В составе «Динамо» Жерсон провел 54 матча, в которых отметился 13 результативными действиями.

Напомним, Николай Павлов заявил, что Родригеш – единственный футболист, который не прибавил при Мирче Луческу.

Источник: FanDay Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Жерсон Родригеш Шериф

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