Форвард «Динамо»: «Надеюсь, в конце сентября уже буду без костылей»
Павлов: «Родригеш – единственный, кто не прибавил при Луческу в «Динамо»
Экс-тренер рад, что хавбек ушел из клуба
Фото: ФК Ворскла
Бывший тренер Николай Павлов признался, что «Динамо» правильно поступило, отпустив Жерсона Родригеша.
«На мой взгляд, все, кто сейчас работают под началом Мирчи Луческу в киевском «Динамо», прибавляют в понимании футбола и мастерстве. Вне зависимости от того, опытный это футболист, или молодой.
Исключение, пожалуй, составляет только Родригеш, который не прибавляет из-за своего поведения. Я не удивился, когда узнал, что этого футболиста отправили в аренду. Я считаю, что таким футболистам, как он, места в команде киевского «Динамо» быть не должно. Если вспомнить его поведение при Михайличенко, то еще тогда его нужно было отправлять из Киева. Уверен, что его отсутствие никак не скажется на игре «Динамо». По-моему, уже все в этом убедились».
Родригеш на год отправился во французский «Труа».
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