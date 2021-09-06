Павлов: «Родригеш – единственный, кто не прибавил при Луческу в «Динамо»

Фото: ФК Ворскла

Бывший тренер Николай Павлов признался, что «Динамо» правильно поступило, отпустив Жерсона Родригеша.

Исключение, пожалуй, составляет только Родригеш, который не прибавляет из-за своего поведения. Я не удивился, когда узнал, что этого футболиста отправили в аренду. Я считаю, что таким футболистам, как он, места в команде киевского «Динамо» быть не должно. Если вспомнить его поведение при Михайличенко, то еще тогда его нужно было отправлять из Киева. Уверен, что его отсутствие никак не скажется на игре «Динамо». По-моему, уже все в этом убедились».