Для кого вообще этот матч? Ни из Украины, ни из Швеции невозможно приехать на матч Евро в Глазго

10 дней изоляции – нереальные условия

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Болельщик сборной Украины / Фото - facebook.com/sectordnipro

Смешанные чувства. Еще два дня назад мы все были, как в воду опущенные, а сейчас должны радоваться. Повод ведь отличный – сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Это круто.

Хотя, так получилось, что нас в 1/8 финала затащили не мы сами:

Евро для нас продолжается. Теперь нужно как можно скорее забыть игру против Австрии и в матче против шведов показать настоящий уровень сборной Украины.

Тем более, соперники серьезно настраиваются на нас. Эмиль Форсберг, один из главных героев Украины (забил два мяча Польше), аккуратно говорит, что недооценки не будет:

«У них есть топовые игроки Ярмоленко и Зинченко. Талантливые футболисты. Они опасны на контратаках. Это будет непростой вызов для нас. Но наша цель, конечно же, пройти дальше. Украина впечатлила в первых двух матчах. Но если бы перед началом турнира у меня спросили готовы ли мы сыграть против них в 1/8 финала, то я бы согласился. Не хочу сглазить и говорить, что против Украины играть будет проще, чем против Бельгии или Хорватии, двух топовых сборных. Но, очевидно, что преимущество есть. Но, опять же, не хочу ничего сглазить и говорить, что нам повезло с таким соперником. Сначала нужно победить их, а потом уже можно говорить… Но да, Бельгия и Хорватия звучат по-другому».

А вот как наша сборная реагировал на матч против Швеции:

Уже после завершения всех матчей группового этапа Георгий Бущан, стоит понимать, от лица всей команды заявил, что в матче против шведов сборная Украины попытается реабилитироваться за поражение от Австрии:

«Швеция набрала 7 очков. Считаю, в нелегкой группе. Команда достойна уважения. Наверное, хотелось, чтобы на поле сами решили этот исход, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков, их было большое количество. Миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали. Попытаемся исправить положение, в которое мы себя, грубо сказано, но загнали. Будем настраивать себя. И настраивали себя, просто что-то не получалось на поле. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба нам дает второй шанс – должны попытаться им воспользоваться».

Но проблема в том, что против Швеции мы сыграем в Глазго, Шотландия. И для украинских болельщиков попасть на стадион, сейчас так выглядит, нереально. То же касается и шведов. Они в бешенстве:

«Это грустно. Это глупо, что правила не могут быть одинаковыми по всей Европе на момент чемпионата», – Виктор Клаэссон .

. «Это очень плохая организация – проводить чемпионат Европы в городе, куда никто не может въехать. Очень и очень грустно, что матч плей-офф придется играть без своих болельщиков», – Альбин Экдаль.

В Бухаресте болельщиков хватало / facebook.com/sectordnipro

Правила для въезда в Шотландию из Швеции и из Украины идентичны. И они нереальны для выполнения в столь короткие сроки. Для въезда нужно:

заполнить форму поиска пассажиров

перед выездом сдать тест на коронавирус

забронировать и оплатить 170 фунтов стерлингов за тесты на коронавирус на второй и восьмой дни поездки

после приезда провести 10 дней в изоляции

сдать тесты на коронавирус перед или на второй день и на или после восьмого дня пребывания в стране.

И невозможным поездку делают не тесты за 170 фунтов, а 10 дней изоляции. Сам матч пройдет 29 июня, до него осталось пять дней. Невозможно пройти требуемую изоляцию. Невозможно.

Получается, Швеция и Украина будут играть в Глазго, но стадион не будет кем заполнять, ведь болельщики ни из одной, ни из второй страны просто не имеют возможности приехать в Шотландию.

И если в Нидерланды у наших фанатов еще получилось пробиться транзитом через другие европейские страны, то покорить Глазго таким путем будет крайне сложно.

Нет требования проводить 10 дней в самоизоляции только для жителей стран из «зеленой» зоны. Это Австралия, Бруней, Фолклендские острова, Фарерские острова, Гибралтар, Исландия, Израиль, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, а также острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Фото - facebook.com/sectordnipro

Ситуация выглядит ужасной. Швеция вышла из группы впервые с 2004 года, Украина – впервые в истории. И вот так подарок – будем играть, практически, без болельщиков. Есть ведь сомнения, что вывеска нашего матча привлечет шотландских фанатов футбола.К примеру, если на две встречи Шотландии в Глазго пришло по 9,5 тысяч фанатов, то на игру Хорватии и Чехии – лишь 5,5 тысяч. И это при общей вместимости Хэмпден Парк в 52 тысячи зрителей. То есть, заполнена была лишь одна десятая часть стадиона, хотя разрешено 25% – 12 тысяч.Бильбао и Дублин лишили Евро, Глазго не рискнули, хотя такой вариант тоже рассматривали.

В UEFA подсуетились и решили вопрос с заполняемостью «Уэмбли» (увеличили до 75%), который все же примет оба полуфинала и финал Евро. Не стоит даже ожидать, что так постараются и для нас. Но, на самом деле, очень бы хотелось.

Впрочем, это, может и к лучшему. В Глазго наши игроки будут чувствовать себя как дома – на будничном матче УПЛ.