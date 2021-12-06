«Днепр-1» одержал волевую победу над «Черноморцем». Ключевыми стали два решения арбитра

В ворота «моряков» был назначен пенальти и засчитан гол в эфизоде, где сперва зафиксировали офсайд

Фото - УПЛ

В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Днепр-1» номинально дома переиграл «Черноморец».

Уже на 12-й минуте фаворита сумел удивить Исаенко. Форвард с ростом 169 см открыл счет ударом головой.

Однако довольно быстро равновесие на табло вернул Пихаленок. На перерыв команды ушли при равном счете.

А во втором тайме ключевыми стали решения арбитра. Сначала был назначен пенальти, который успешно реализовал Довбык. Позже форвард оформил результативную передачу на Игнатенко.

В данном эпизоде сначала был зафиксирован офсайд. Однако после пересмотра VAR гол был засчитан.

«Днепр-1» вновь обошел «Зарю» в турнирной таблице на два очка. «Черноморец» остался в зоне переходных матчей.

УПЛ, 17 тур

«Днепр-1» – «Черноморец» 3:1

Голы: Пихаленок, 19, Довбык, 64 (пен.), Игнатенко, 71 – Исаенко, 12

«Днепр-1»: Кожокару, Дубинчак, Нельсон, Сваток, Кравченко (Лучкевич, 70), Игнатенко, Пихаленок, Назаренко (Ди Франко, 55), Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 90), Довбик.

«Черноморец»: Кучерук, Кузык, Дубко, Биловар, Путря (Вантух, 72), Авагимян (Брагару, 82), Вачиберадзе (Кадири, 72), Смирный, Цитаишвили, Исаенко (Бугай, 80), Ванат (Тлумак, 80).

Предупреждения: Нельсон, Назаренко – Авагимян, Вачиберадзе, Цитаишвили, Путря, Кадири