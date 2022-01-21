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«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Чуже не был согласен с решениями тренерского штаба
Марио Чуже / Фото: Днепр-1
Скаут «Днепра-1» Андрей Полунин рассказал о будущем полузащитника Марио Чуже:
Насколько я знаю, его вроде бы в команде не будет. Не знаю причин, не моя компетенция. Все зависит от характера человека. Мы взяли Гуцуляка, еще кого-то. В команде должна быть здоровая конкуренция, и ее нужно выигрывать. Тренеры ставят игрока, который на данный момент выглядит лучше. У Чуже на сей счет, по-видимому, другое мнение.
Отметим, что хорват был лучшим бомбардиром клуба в УПЛ в сезоне-2020/21 с семью голами. В текущем сезоне «Днепр-1» идет в чемпионате Украины на третьем месте.
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