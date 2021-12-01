Источник: Игроки «Днепра-1» получают солидные премиальные за каждую победу
«Днепр-1» стал последним участником четвертьфинала Кубка Украины
Команда Йовичевича обыграла ЛНЗ в 1/8 финала
Фото: сайт Днепра-1
В матче 1/8 финала Кубка Украины «Днепр-1» приехал в гости к черкасскому ЛНЗ.
Команда Йовичевича открыла счет на 18-й минуте, отличился Пихаленок. А во втором тайме «Днепр-1» удвоил свое преимущество благодаря голу Когута и спокойно довел матч до победы.
«Днепр-1» стал последним четвертьфиналистом Кубка Украины, куда уже вышли «Шахтер», «Динамо», «Ворскла», «Заря», «Металлист», «Львов» и «Александрия».
Кубок Украины, 1/8 финала
ЛНЗ – «Днепр-1» 0:2
Голы: Пихаленок, 18, Когут, 53
ЛНЗ: Тарасенко, Попович, Лопыренок, Норенков, Сафонов, Насонов, Евдокимов, Тищенко, Долинский, Галенко, Войцеховский.
«Днепр-1»: Логинов, Юрчук, Лучкевич, Адамюк, Ди Франко, Пихаленок, Когут, Чуже, Батагов, Русин, Билл.
Комментарии 0