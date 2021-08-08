Почеттино: «Слухи о переходе Месси никак не влияют на игроков ПСЖ»
До мурашек. Месси разрыдался во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне»
Аргентинец покинул свой родной клуб
13:58
Лионель Месси / Фото: Getty Images
В Барселоне состоялась прощальная пресс-конференция Лионеля Месси. В ее начале аргентинец не сдержался и расплакался. Все присутствующие в зале аплодировали Месси стоя.
If Messi cries then I cry— (@AnfieldMagic) August 8, 2021
Forever the GOAT. pic.twitter.com/PzaQwnt6Ss
Напомним, самым вероятным новым клубом Месси является французский ПСЖ.
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