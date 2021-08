До мурашек. Месси разрыдался во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Лионель Месси / Фото: Getty Images

В Барселоне состоялась прощальная пресс-конференция Лионеля Месси. В ее начале аргентинец не сдержался и расплакался. Все присутствующие в зале аплодировали Месси стоя.

If Messi cries then I cry



Forever the GOAT. pic.twitter.com/PzaQwnt6Ss