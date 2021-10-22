Доннарумма хочет уйти из ПСЖ

Почеттино больше доверяет Навасу

Фото: Sky Sports

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма хочет уйти из команды.

Итальянца расстраивает его статус в команде. Как утверждает todofichajes.com, тренер парижан Маурисио Почеттино больше доверяет Кейлору Навасу.

Из-за этого итальянец намерен уйти из команды. Уход он рассматривает уже зимой.

Вратарем интересуется «Ювентус». Он может арендовать голкипера с правом выкупа.

Доннарумма перешел в ПСЖ летом. Он сыграл лишь четыре матча в Лиге 1.