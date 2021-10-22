Доннарумма – о фанатах «Милана», которые его освистывают: «Я всегда буду любить их»
Доннарумма хочет уйти из ПСЖ
Почеттино больше доверяет Навасу
12:41
Фото: Sky Sports
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма хочет уйти из команды.
Итальянца расстраивает его статус в команде. Как утверждает todofichajes.com, тренер парижан Маурисио Почеттино больше доверяет Кейлору Навасу.
Из-за этого итальянец намерен уйти из команды. Уход он рассматривает уже зимой.
Вратарем интересуется «Ювентус». Он может арендовать голкипера с правом выкупа.
Доннарумма перешел в ПСЖ летом. Он сыграл лишь четыре матча в Лиге 1.
Комментарии 0