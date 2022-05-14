Дортмундська «Борусія» попрощалася з Голандом

Ерлінг з наступного сезону гратиме у Англії

Ерлінг Голанд / Фото: Sky Sports

Перед початком матчу 34-го туру Бундесліги проти «Герти» дортмундська «Борусія» влаштувала прощання з нападником Ерлінгом Голандом.

Для норвежця це був останній матч «Борусію».

Норвежцю подарували квіти та фото з написом:

«Дякую, Ерлінгу». З наступного сезону він буде виступати за «Манчестер Сіті».

What a ride! Thank you, Erling! — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022

21-річний Голанд перейшов у «Борусію» в 2020 році, за які провів 89 матчів і забив 85 голів та зробив 23 результативні передачі.