Дортмундська «Борусія» попрощалася з Голандом

Ерлінг Голанд / Фото: Sky Sports

Перед початком матчу 34-го туру Бундесліги проти «Герти» дортмундська «Борусія» влаштувала прощання з нападником Ерлінгом Голандом.

Для норвежця це був останній матч «Борусію».

Норвежцю подарували квіти та фото з написом:

«Дякую, Ерлінгу». З наступного сезону він буде виступати за «Манчестер Сіті».

What a ride! Thank you, Erling!