Офіційно. «Манчестер Сіті» оголосив про перехід Холанда
Дортмундська «Борусія» попрощалася з Голандом
Ерлінг з наступного сезону гратиме у Англії
18:58
Ерлінг Голанд / Фото: Sky Sports
Перед початком матчу 34-го туру Бундесліги проти «Герти» дортмундська «Борусія» влаштувала прощання з нападником Ерлінгом Голандом.
Для норвежця це був останній матч «Борусію».
Норвежцю подарували квіти та фото з написом:
«Дякую, Ерлінгу». З наступного сезону він буде виступати за «Манчестер Сіті».
What a ride! Thank you, Erling!— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022
21-річний Голанд перейшов у «Борусію» в 2020 році, за які провів 89 матчів і забив 85 голів та зробив 23 результативні передачі.
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