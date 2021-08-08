Довбик: «Лидировать в УПЛ приятно, но мы на турнирную таблицу не смотрим»
Форвард «Днепра-1» Артем Довбик высказался о победе над «Мариуполем» (2:1) в матче 3-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.
— Чувствуешь себя героем? Ты забил сегодня гол и отдал результативную передачу.
— На первом месте всегда команда, поскольку мы выполняем тренерскую установку. Первый тайм нам удался на сто процентов, но после перерыва соперник моментами начал играть неплохо.
Дотерпели и довели игру до победы.
— У «Мариуполя» сегодня не было в составе нескольких основных футболистов. Это не расслабляло?
— В какой-то мере это придало дополнительный импульс, поскольку мы понимали, что без ключевых футболистов соперник выглядит не так сильно. Поэтому мы и воспользовались их слабыми сторонами сегодня.
— По крайней мере до сегодняшнего вечера команда останется на первом месте в турнирной таблице. С какими чувствами засыпали вчера?
— Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидировать приятно. Впереди еще много матчей, на которые нужно настраиваться
«Днепр-1» набрал 7 очков после трех матчей и возглавляет турнирную таблицу.
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