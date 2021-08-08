Довбик: «Лидировать в УПЛ приятно, но мы на турнирную таблицу не смотрим»

Артем Довбик / Фото: УПЛ

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик высказался о победе над «Мариуполем» (2:1) в матче 3-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

— На первом месте всегда команда, поскольку мы выполняем тренерскую установку. Первый тайм нам удался на сто процентов, но после перерыва соперник моментами начал играть неплохо.

Дотерпели и довели игру до победы.

— У «Мариуполя» сегодня не было в составе нескольких основных футболистов. Это не расслабляло?

— В какой-то мере это придало дополнительный импульс, поскольку мы понимали, что без ключевых футболистов соперник выглядит не так сильно. Поэтому мы и воспользовались их слабыми сторонами сегодня.

— По крайней мере до сегодняшнего вечера команда останется на первом месте в турнирной таблице. С какими чувствами засыпали вчера?

— Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидировать приятно. Впереди еще много матчей, на которые нужно настраиваться