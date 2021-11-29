Довбик: «В список бомбардиров не смотрю, но для нападающего голы очень важны»
Довбик: «Шотландия лучше, чем Португалия или Италия»
Форвард – о жеребьевке стыковых матчей
08:50
Фото: УАФ
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал пресс-службе клуба жеребьевку стыковых матчей, где Украина сыграет против Шотландии.
«Там легких сборных не было, но все же лучше, чем Португалия или Италия. Все в наших руках.
Будем надеяться, что победим и пройдем дальше».
Матч состоится 24 марта.
Победитель пары сыграет с победителем матча Уэльс – Австрия.
Комментарии 0